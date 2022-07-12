В России обнаружили первый случай обезьяньей оспы

12 июля, 14:31
Сейчас пациент изолирован, а его болезнь протекает в легкой форме (Фото:REUTERS/Christinne Muschi//File Photo)

Сейчас пациент изолирован, а его болезнь протекает в легкой форме (Фото:REUTERS/Christinne Muschi//File Photo)

В России подтвержден первый случай заражения вирусом обезьяньей оспы.

Роспотребнадзор сообщает, что болезнь нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в больницу из-за характерной сыпи. Исследование биоматериалов больного подтвердило, что он инфицирован обезьяньей оспой.

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Сейчас пациент изолирован, а его болезнь протекает в легкой форме, отмечает ведомство. Также там установили круг контактирующих с пациентом лиц, за которыми теперь также наблюдают медики.

Оспа обезьян является родственницей натуральной или черной оспы, которая раньше унесла жизни целых городов в Европе. Правда, в отличие от последней она имеет низкую смертность — от 1% до 10%, тогда как от натуральной оспы умирало до 30% больных.

Ученые установили, что она перешла на людей от грызунов — африканской веревочной белки, полосатых мышей и сонь, гамбийских сумчатых крыс, ржавоносых крыс и ежей.

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Теги:   Россия Оспа обезьян

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