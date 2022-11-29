Старое было расистским. Обезьяна оспа получила новое название 29 ноября, 11:23 Mpox имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем натуральная оспа (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Всемирная организация здравоохранения переименовала обезьянью оспу в mpox — сокращение от английского названия болезни monkeypox.

Старое название будет использоваться в течение года, прежде чем его окончательно отменят, отмечает BBC.

Название Mpox принято после длительных дискуссий между экспертами, странами и широкой общественностью во избежание стигматизации и расистских высказываний, связанных с оригинальным названием. В ВОЗ отмечают, что этот термин легко использовать как на английском, так и на других языках.

Видео дня

Mpox — это заболевание, похожее на натуральную оспу, с меньшей летальностью и более легкими симптомами.

Впервые оспа была идентифицирована в 1970 году, а свое первое название болезнь получила из-за того, что заболевание, вызванное вирусом, было обнаружено у обезьян более чем за десять лет до того.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 80 тыс. случаев заболевания, а также уже подтверждено 55 смертей от болезни.

Правовая информация. Эта статья содержит общие сведения справочного характера и не должна рассматриваться в качестве альтернативы рекомендациям врача. НВ не несет ответственности за любой диагноз, поставленный читателем на основе материалов сайта. НВ также не несет ответственности за содержание других интернет-ресурсов, ссылки на которые присутствуют в этой статье. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.