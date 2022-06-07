Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса 7 июня, 16:23 Цей матеріал також доступний українською По словам Ляшко, некоторые коммуникационные кампании специально пытаются дискредитировать идею использования марихуаны в медицинских целях. (Фото:Jeff W/Unsplash)

Кабмин поддержал законопроект «О регулировании обращения растений рода конопли…», который расширит доступ к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.

Мы понимаем негативные последствия войны для состояния психического здоровья. Мы понимаем, сколько людей будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства", — написал глава Минздрава Виктор Ляшко в своем Facebook.



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Также Ляшко затронул тему «коммуникационных компаний», которые направлены против производства препаратов из медицинской марихуаны. По словам министра, такие кампании специально отождествляют лекарства и «каннабис, находящийся в незаконном обороте», чтобы дискредитировать саму идею использования растения в медицинских целях.

«На самом же деле препараты каннабиса не являются „конкурентами“ наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. „Медицинский“ каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления», — отметил Ляшко.

По его словам, над выращиванием, производством и реализацией препаратов из медицинской марихуаны предлагается установить жесткий контроль. Таким образом, министерство показывает, что «понимает чувствительность этого вопроса в обществе». Отрасль будет развиваться постепенно, показывая результаты лечения.

Впервые за использование марихуаны в медицинских целях в Украине выступила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и в настоящее время разрешена во многих странах.

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