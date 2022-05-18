Миллионы больных, нулевой уровень вакцинации. Как коронавирус добрался до Северной Кореи и что будет дальше 18 мая, 10:53 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Пока что нет точной информации, как именно коронавирус сумел проникнуть в КНДР. Однако он уже спровоцировал настоящий хаос внутри страны (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Спустя два с половиной года после начала пандемии коронавируса — и вот COVID-19 пробрался в КНДР, самую закрытую страну мира.



Безусловно, отдельные случаи могли фиксироваться там и раньше. Однако официальные власти до сих пор не сообщали о вспышках COVID-19 в стране. Таким образом Северная Корея, наряду с Тувалу и Таджикистаном (да, это там запретили слово «коронавирус» и арестовывали людей в масках) была одной из трех стран, где официально не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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Однако 12 мая власти Северной Кореи объявили «серьезную национальную чрезвычайную ситуацию»: в Пхеньяне распространился вариантом Омикрон. На самом деле первые случаи заражения были еще в апреле, однако именно к середине мая ситуация стала критической. Тогда же некоторые районы города оказались заблокированными, а лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал, чтобы люди как можно меньше контактировало между собой.

Несколько дней спустя ситуация стала угрожающей — или даже критической. Количество заболевших перевалило за миллион — фактически, каждому двадцать пятому жителю страны поставили диагноз COVID-19. Из-за глобального дефицита лекарств Ким Чен Ын приказал также привлечь армию, которая должна помочь стабилизировать снабжение Пхеньяна медикаментами. Подтверждено как минимум 50 смертей, что наверняка является серьезной недооценкой смертности.

Как коронавирус попал в закрытую страну?

Пока что нет точной информации, как именно коронавирус сумел проникнуть в КНДР. Северокорейцы были одними из первых, кто закрыл свои границы в январе 2020 года, практически прекратив и без того скудную международную торговлю.



Одна из теорий касается главного покровителя Северной Кореи — Китая. Последние несколько месяцев там продолжается вспышка штамма Омикрон, из-за чего многие регионы страны закрыты на карантин. Несмотря на якобы остановленную торговлю с Китаем, северокорейские контрабандисты умудрялись пробираться в соседнюю страну, чтобы достать хотя бы какие-то товары и продукты для голодающего населения. Именно они в итоге и могли стать разносчиками коронавируса в своей стране, предполагают некоторые эксперты.

Кроме того, в начале 2022 года Северная Корея начала восстанавливать торговлю с Китаем. То, что болезнь добралась до северокорейцев из Китая — это практически факт, уверен исследователь Корейского института национального объединения Хон Мин. И восстановление торговли со страной, в которой началась очередная волна коронавируса определенно пробило брешь в северокорейской «защите».

Еще одно предположение касается военного парада, который провели в Пхеньяне 25 апреля в честь 90-летия основания армии. В нем приняло участие приблизительно 20 тыс. человек — все они маршировали без масок, ведь официально в стране не было ни одного случая коронавируса. Однако среди солдат, принимавших участие в параде, были пограничники, которые служили на северо-китайской границе — позднее у некоторых из них обнаружили коронавирус — об этом южнокорейским СМИ на условиях анонимности рассказал представитель пограничной службы КНДР.

Неудивительно, что уже через несколько дней в стране начали фиксировать массовые случаи заражения коронавирусом, отмечает Мин. Ким со своими советниками поздно разобрались в ситуации и провели первые тестирования уже после парада — когда было слишком поздно.

Что происходит в КНДР сейчас?

Буквально за несколько дней Северная Корея потеряла самопровозглашенный статус «победителя COVID-19». Учитывая, что в СМИ попадает только часть правды, а также чрезвычайно ограниченные возможности тестирования, точное количество случае заражения узнать фактически невозможно, а официально озвученные цифры наверняка являют собой минимально возможный уровень заболеваемости.

Эксперты опасаются, что в ближайшие недели и месяцы ситуация может привести к настоящей гуманитарной катастрофе масштаба целой страны с населением в 25 млн человек.

Главная проблема для северокорейцев — отсутствие какого-либо иммунитета от COVID-19. В стране не было ни одной вспышки болезни, а власти отказывались от предлагаемых бесплатных вакцин: в прошлом году КНДР отклонила предложение о бесплатной поставке 3 млн доз китайской вакцины Sinovac и 2 млн доз AstraZeneca. Кроме того, в страну попал новый подтип Омикрона, который в несколько раз более заразен, чем штамм, обнаруженный в 2019 году в Ухане.



Инфраструктура КНДР банально не готова следить за таким количеством больных: если проблемы возникали даже в Европе и США, то в стране Кимов ситуация будет развиваться еще тяжелее. Причем в селах ситуация вообще удручающая, рассказывает доктор Соджин Лим, старший преподаватель в Университете Центрального Ланкашира, специализирующаяся на Северной Корее. «В городе может быть большая больница общего профиля… однако в селах часто нет даже самой простой клиники», — объясняет она.

В стране критически не хватает медикаментов / Фото: KCNA via REUTERS

Вкупе с нулевым уровнем вакцинации, ослабленным здоровьем из-за экономической и гуманитарной обстановки в стране, это может стать причиной намного более массовых смертей, чем во всем мире.

Сейчас Пхеньян практически полностью заблокирован — люди не могут выходить на улицу. А тем, кто выходит в магазин, запрещается приближаться к птицам и мусору. Некоторые эксперты предолагают, что долго эту ситуацию сдерживать северокорейскими методами (секретность, занижение цифр и отрицание смертей) не получится — и рано или поздно стране придется прервать свой изоляционизм, попросив помощи у мира. Информационное агентство Yonhap сообщило, что КНДР использовала свой дипломатический канал, чтобы связаться с Китаем и попыталась договориться о поставках оборудования для борьбы с COVID-19, и что переговоры между двумя сторонами продолжаются.

Однако есть и другое мнение: Северная Корея привыкла решать проблемы в одиночку путем выжидания, когда она разрешится сама по себе. В случае с коронавирусом все может пойти по пути Китая — закрыть всех по домам и ждать, когда волна сойдет.

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