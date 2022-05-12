Проснулись. В Северной Корее впервые заявили о вспышке коронавируса и объявили чрезвычайное положение

12 мая, 15:48
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Ким Чен Ин созвал экстренное заседание политбюро (Фото:KCNA via REUTERS)

Ким Чен Ин созвал экстренное заседание политбюро (Фото:KCNA via REUTERS)

В КНДР объявили «серьезную национальную чрезвычайную ситуацию» — в стране подтвердили первый случай заболевания COVID-19.

Северокорейские СМИ заявили, что в Пхеньяне выявили заражение Омикроном. Однако там не дали никаких дополнительных деталей вроде количества заболевших или источника инфекции, пишет The Guardian.

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По мнению экспертов, вспышка коронавируса потенциально может представлять большую опасность жителей Северной Кореи, где никого не прививали от COVID-19.

Северокорейских лидер Ким Чен Ин созвал экстренное заседание политбюро, на котором приказал заблокировать некоторые района Пхеньяна. Также чиновники объявили о внедрении системы вирусного контроля для «чрезвычайной ситуации максимального уровня».

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Теги:   КНДР Северная Корея Коронавирус Covid-19

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