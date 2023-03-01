Так Китай виноват или нет? Как теория о лабораторном происхождении коронавируса перестала быть просто конспирологией 1 марта, 21:03 Эксклюзив NV Лабораторное происхождение коронавируса перестало быть конспирологической теорией. Однако ученые предостерегают от преждевременных обвинений в сторону Китая (Фото:REUTERS / Aly Song)

История возникновения болезни, полностью изменившей нашу жизнь, до сих пор покрыта тайной. Некоторое время предположение о том, что COVID-19 распространился в результате утечки из китайской лаборатории, считалось чем-то несерьезным. Однако со временем исследователи начали задумываться, что это не просто конспирология, а вполне рабочая версия.



На днях Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, возникла из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане. 1 марта с подобным заявлением выступил директор ФБР Кристофер Рэй.



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Уже долгое время происхождение нового штамма коронавируса — одна большая загадка.

Пандемия усилила напряженность между США и Китаем, поскольку последний в течение определенного времени пытался скрыть информацию о вспышке коронавируса. Со временем это привело к активным дебатам о его происхождении.

Первоначально господствовала гипотеза о естественном появлении коронавируса, как это случалось ранее. Однако со временем исследователи стали все активнее изучать вероятность того, что на самом деле причиной пандемии стала утечка из китайской лаборатории.

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