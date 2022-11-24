Без света, воды и тепла. Как врачи в Киеве оперируют сердце ребенку после ракетного обстрела 23 октября — видео, которое должны увидеть все 24 ноября, 10:17 Несмотря ни на что врачи продолжают делать экстренные операции. (Фото:Институт сердца Минздрава Украины/скрин видео Facebook)

Несмотря на ракетный террор со стороны российского врага 23 октября, украинские врачи продолжают делать сверхсложные операции без света, тепла и воды.

Видео работы медиков обнародовали в Институте сердца Минздрава Украины.



В медицинском учреждении также отметили, что несмотря ни на что врачи продолжают делать экстренные операции.



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«Сегодняшний ракетный обстрел Киева унес несколько жизней киевлян, погрузил город в темноту и холод. В Институте сердца Минздрава Украины 190 пациентов и 300 сотрудников. Вот уже несколько часов нет воды. Пока справляемся в одиночку, но с каждым часом все труднее. Продолжаем делать только экстренные операции. Ночь проведем в клинике, надо контролировать ситуацию. Спасибо всем сотрудникам за слаженную и самоотверженную работу. В этой нестандартной ситуации мы не потеряли ни одного больного. Спасибо киевским коммунальным службам за поддержку. Наш медицинский фронт мы будем держать до победного конца», — написал глава Института сердца Минздрава Украины.

Ранее НВ писал, что возобновление электроснабжения в Киеве ожидается в четверг, 24 ноября, до полудня.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



На данный момент продолжается подключение, энергетики и коммунальщики работают круглосуточно.



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