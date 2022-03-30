Инструкция Минздрав. Как вакцинироваться от COVID-19 за границей 30 марта, 16:57 Цей матеріал також доступний українською В большинстве стран вакцинация бесплатна (Фото:ed us / unsplash)

Пандемия все еще продолжается, а вакцинация — единственный способ обезопасить себя и своих близких.

Хотя во время войны COVID-19 перестал беспокоить большинство украинцев, за границей все еще действует множество ограничений, связанных с пандемией. Въехать в Евросоюз можно без вакцинации, однако позже она необходима для пребывания за границей.

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Минздрав опубликовал инструкцию по вакцинации в разных странах.

Польша

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день). Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Для вакцинации необходим только документ, удостоверяющий личность. Например, паспорт или временное удостоверение личности иностранца (TZTC).

Процедура регистрации: обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах. Врач выдает направление вакцинации через приложение salon.gov.pl. В поле «Данные пациента» (Dane pacjenta) нужно выбрать «Другой идентификатор» (Inny identyfikator) (вместо номер PESEL) и ввести номер документа, удостоверяющего личность.

Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов: по телефону доверия 989 или непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации. При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный на электронном направлении.

Румыния

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день). Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: загранпаспорт и анкета с личными данными, заполняемая на месте вакцинации.

Процедура регистрации: на официальном сайте правительства Румынии вы найдете карту всех пунктов вакцинации — с точным адресом и информацией о имеющихся вакцинах.

Словакия

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день). Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения вакцины.

Для вакцинации необходим только документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации: детали регистрации доступны на сайте. Сайт доступен только на территории Словакии, то есть, в Украине он не открывается.

Также детали о вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030

Молдова

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3−4 недели). Полный курс прививки в Молдове считается действительным спустя 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны. Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 080012300.

Венгрия

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3−4 недели). Полный курс прививки в Венгрии считается действительным спустя 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации: иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках.

Фото: daniel schludi / unsplash

Чехия

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Novavax (две дозы с интервалом в 3−4 недели). Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, и деньги на вакцинацию. Вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).

Процедура регистрации: узнать расположение пунктов прививок можно здесь, а записаться на вакцинацию здесь.

Литва

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Novavax (две дозы с интервалом в 3−4 недели), Vaxzevria (две дозы с интервалом 4−12 недель). Разрешена вакцинация детей 5−11 лет вакциной Pfizer/BioNTech, предназначенной непосредственно для детей. Полный курс прививки в Литве считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении, документ одного из родителей, подписываемый на месте. Если у вас есть вид на жительство, карта члена семьи гражданина ЕС, свидетельство о праве проживания в ЕС — возьмите их с собой.

Процедура регистрации: если у вас есть личный идентификационный номер, выданный в Литве (ASMENS KODAS), вы можете зарегистрироваться на вакцинацию на сайте или позвонив по короткому номеру 1808. Если номера регистрации нет, следует обратиться к пункту муниципального самоуправления (savivaldybė), в котором вы хотите вакцинироваться.

Латвия

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Novavax (две дозы с интервалом в 3−4 недели), Vaxzevria (две дозы с интервалом 4−12 недель). Можно вакцинироваться с 16-ти лет. Полный курс прививки в Латвии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: если вы беженец, вам нужен проездной документ беженца и постоянный вид на жительство; если вы не резидент Латвии, вам нужен паспорт, ID-код.

Процедура регистрации: если у вас есть интернет-банкинг одного из банков Латвии или электронная подпись, действующая в Латвии, вы можете зарегистрироваться на сайте; если такой возможности нет, можно записаться по телефону 8989.

Германия

Доступные вакцины: Johnson&Johnson (однодозная), Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Novavax (две дозы с интервалом в 3−4 недели). Полный курс прививки в Германии считается действительным спустя 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Украинцы старше 5 лет могут бесплатно получить прививку от коронавируса в центрах вакцинации, в кабинетах домашних врачей или в аптеках. Иностранцы в возрасте 12+, более 3 месяцев назад завершившие базовый курс вакцинации от коронавируса одной из одобренных в ЕС вакцин, могут получить в Германии бустер. Если вы привиты двумя дозами вакцины CoronaVac, вам придется начать вакцинацию сначала одной из вакцин, одобренных к использованию в ЕС, для того чтобы получить сертификат о вакцинации, который признают в Германии.

Необходимые документы: для взрослых — документ, удостоверяющий личность; для вакцинации несовершеннолетних — документ, удостоверяющий личность, а также согласие одного из родителей/опекунов; сертификат или свидетельство вакцинации, если у вас уже одна или более доз вакцины.

Процедура регистрации: записаться на вакцинацию можно онлайн на сайтах федеральной земли, на которой вы находитесь. Информацию по вакцинации и тестах на английском и русском языках можно получить по бесплатному номеру телефона 0800 0000 837.

Фото: cdc / unsplash

Израиль

Доступные вакцины: Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 3 недели), Moderna (две дозы с интервалом в 3 недели), AstraZeneca (две дозы с интервалом в 3 недели). Иностранцы старше 12 лет могут получить первую, вторую и бустерную дозу через 5 месяцев исключительно в центре вакцинации Neve Shaanan в Тель-Авиве, по адресу Хагалил, 6.

Необходимые документы: загранпаспорт.

Процедура регистрации: записываться на вакцинацию предварительно не нужно. Несовершеннолетние должны быть в сопровождении родителей или иметь с собой разрешение от одного из родителей/опекунов.

Франция

Доступные вакцины: Moderna (две дозы с интервалом в 4−7 недель, активная через 7 дней после второй дозы), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 4 недели, активная через 7 дней после второй дозы), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 3−7 недель, активная через 7 дней после второй дозы), Johnson&Johnson (однодозная, активная через 28 дней + вторая доза Pfizer или Moderna через 8 недель). Разрешена (но не обязательна) вакцинация детей с 5 лет вакциной Pfizer/BioNTech, предназначенной для детей (специальная доза с согласия врача).

Необходимые документы: для взрослых — загранпаспорт и идентификационный код; для ребенка — свидетельство о рождении, документ одного из родителей, подписываемое на месте согласие родителей.

Процедура регистрации: записаться на вакцинацию можно на сайте. Дополнительная информация доступна по номеру горячей линии (работает с 06:00 до 22:00) 0 800 130 000.

Италия

Доступные вакцины: Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Johnson&Johnson (однодозная), Novavax (две дозы с интервалом в 3−4 недели). Прививка обязательна для взрослых от 50 лет. Вакцинация доступна от 5 лет и бесплатна.

Необходимые документы: налоговый код; документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации: если у вас есть код STP/ENI, итальянский налоговый код или 11-значный уникальный код, вы можете зарегистрироваться на прививку по ссылке. Если кода нет или у вас есть какие-либо вопросы по вакцинации, вы можете позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Италии: 1500 (если вы уже в Италии), +39 0232008345, +39 0283905385, если звонить из-за границы.

Испания

Доступные вакцины: Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Johnson&Johnson (однодозная). Вакцинация разрешена с 5-ти лет и бесплатна.

Необходимые документы: паспорт и его копия, документ, разрешающий ваше пребывание на территории Испании, Padrón certificate — сертификат, который можно получить, зарегистрировавшись в городской администрации города, где вы находитесь. Если вы вакцинируете ребенка, возьмите его свидетельство о рождении.

Процедура регистрации: если вы в регионе Каталония, зарегистрироваться на вакцинацию можно на сайте. Относительно других регионов, вы можете узнать условия регистрации по соответствующим регионам телефонам.

Австрия

Доступные вакцины: Vaxzevria от Astra Zeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Janssen (однодозная), Comirnaty от BioNTech/Pfizer (две дозы с интервалом в 21 день), Spikevax от Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней). Вакцинация бесплатна и доступна с 5-ти лет.

Необходимые документы: при наличии — номер социального страхования, документ, удостоверяющий предыдущие вакцинации, медицинскую справку об аллергии, документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации: зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса можно через специальные платформы соответствующих федеральных земель. Также есть возможность прививаться без предварительной регистрации. Контакты пунктов вакцинации от COVID-19 в каждой из федеральных земель.

Фото: cdc/unsplash

Греция

Доступные вакцины: Vaxzevria от Astra Zeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Janssen (однодозная), Comirnaty от BioNTech/Pfizer (две дозы с интервалом в 21 день), Spikevax от Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней). Вакцинироваться от COVID-19 могут бесплатно все лица от 5 лет. Для людей старше 60 лет вакцинация обязательна.

Необходимые документы: номер социального страхования, документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации: вакцинироваться могут только лица, имеющие греческий номер социального страхования. Получить такой временный номер можно в Центрах обслуживания граждан (KEP), их список по ссылке. В этих же центрах можно зарегистрироваться на вакцинацию после получения номера социального страхования.

Болгария

Доступные вакцины: Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней), Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней), Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день), Johnson&Johnson (однодозная), Novavax (две дозы с интервалом в 3−4 недели). Вакцинация возможна с 5 лет.

Необходимые документы: паспорт, документ, разрешающий ваше пребывание на территории страны, если вы вакцинируете ребенка, возьмите его свидетельство о рождении.

Процедура регистрации: записаться на прививку можно онлайн.

Пункты вакцинации для детей от 6 лет здесь.

Информацию можно получить по телефону 02/981 01 11.

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