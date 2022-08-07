На фоне провокации на Запорожской АЭС. В Минздраве опубликовали ряд советов в случае радиационной катастрофы 7 августа, 21:28 Как защититься от радиации (Фото:VisualGeneration/depositphotos)

В связи с провокациями со стороны российских оккупантов на Запорожскую АЭС, следствием которых может стать еще одна радиационная авария Министерство здравоохранения опубликовало ряд советов — их следует соблюдать в случае возникновения радиационной катастрофы.

В связи с этим Министерство здравоохранения обнародовало соответствующий алгоритм действий в Facebook.



И хотя на 6 августа радиационный фон по Украине находится в норме, в ведомстве напомнили, что подготовленный — значит защищенный.

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«Это правило во время полномасштабной войны стало еще более актуальным. Учитывая, что страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера», — отмечают в ведомстве.

Так как поступить, если в вашей местности произошла радиационная авария? Прежде всего, необходимо оставаться в помещении или срочно зайти к нему, если вы находитесь на улице.

Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Безопаснее всего — находиться в подвале или внутри здания.

Если у вас есть домашние животные, держите их рядом и не выпускайте на улицу.

Если возможно:

оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей,

закрывайте окна и двери,

уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т. п. ),

выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме.

Следите за официальными источниками информации

Используйте только официальные источники информации. В случае чрезвычайной ситуации читайте/слушайте сообщение от:

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

полиции,

местных властей.

Находясь в укрытии, включите телевидение или радио. Также следует заранее подписаться на каналы спасателей, полиции и местных властей в Telegram или Facebook.

Если местные власти и спасатели дают указания, выполняйте их обязательно.

Обеззаразьте себя

Прежде всего в Минздраве советуют:

Снять верхний слой одежды, который может содержать до 90% радиоактивного материала. Однако делайте это осторожно, чтобы не раструсить радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Если есть возможность, примите душ с мылом, помойте голову шампунем. Однако не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить на нем радиоактивный материал. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если возможности умыться в душе нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела.

При отсутствии воды воспользуйтесь влажными салфетками или влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши. Наденьте чистую одежду.

Помогите вашим родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках и маске или респираторе.

Безопасность воды и пищевых продуктов

Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, оставаться незагрязненной только вода в бутылках. Упаковка защищает жидкость внутри радиоактивных веществ.

Помните: кипячение водопроводной воды не избавляет ее от радиоактивных веществ.

Минздрав советует на всякий случай запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также для протирания поверхностей емкостей, где находится пища и вода.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

Что касается пищи, то здесь, по аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметических контейнерах:

консервы,

банки,

бутылки,

коробки. Пища из холодильника и морозильной камеры также будет безопасно для употребления в случае радиационной аварии в вашей местности.



Пища из холодильника и морозильной камеры также будет безопасно для употребления в случае радиационной аварии в вашей местности.



Однако перед открытием следует протереть пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Тоже самое сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, вдали от людей и животных.

Когда следует принимать йодид калия?

Йодид калия — это соль, похожая на кухонную. В аптеках он чаще всего продается в виде таблеток.

Если его принимать вовремя и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний", — отмечают в Минздраве.

Помните: йодид калия следует принимать только тогда, когда вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС.

Употребление йодида калия «для профилактики» и без реальной необходимости — недопустимо. Это может повредить вашему здоровью.

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