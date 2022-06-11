США решили в разы увеличить запасы вакцины против оспы обезьян 11 июня, 06:47 Цей матеріал також доступний українською В стране проводится подготовка к разным сценариям развития болезни (Фото:rethaferguson/pexels)

В США намерены в разы увеличить запасы вакцины против оспы обезьян. Ее обнаружили уже в трех десятках стран по всему миру, в частности в Штатах.

Об этом сообщает ABC News.



В стране проводится подготовка к разным сценариям развития болезни. В Соединенных Штатах уже создан запас из 72 тысяч доз вакцины Jynneos и ожидают получения дополнительных 300 тысяч доз препарата производства Bavarian Nordic. Они должны поступить в медицинские учреждения в течение нескольких недель.

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Также правительство на текущей неделе опубликовало заказ на дополнительные 500 тысяч доз вакцины Jynneos, которые будут доставлены в медучреждения до конца года.

Недавно начавшаяся в мире вспышка оспы обезьян грозит перерасти в новую пандемию. Темпы заболеваемости растут, а вот универсальной вакцины по-прежнему нет. Компания Moderna решила исправить ситуацию и уже принялась за разработку препарата.

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