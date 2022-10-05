В Украине запрещено лекарство на основе медицинского каннабиса. Почему это неправильно 5 октября, 09:30 Позиция Ukrinform

После начала вооруженной агрессии России 5−7 млн украинцев нуждаются в медикаментах, содержащих медицинский каннабис и запрещенных в нашей стране. Верховная Рада может решить эту проблему, рассмотрев законопроект № 7457.

Дочери Нины — четыре года, и она страдает ДЦП и эпилепсией, которая не лечится традиционными медицинскими препаратами. Родители не оставляют попыток помочь ребенку — в Израиле ему установили стимулятор, маленькая девочка сидит на кето-диете и принимает препараты на основе медицинского каннабиса, получаемого из Польши.

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«На определенном этапе дочери выписали 8 препаратов для лечения эпилепсии и это довело ее до реанимации, — рассказывает Нина. — Когда врач в Польше посоветовал нам принимать препараты на основе медицинского каннабиса, я была против. Однако они вместе с другой терапией оказали эффект». Количество эпилептических приступов сократилось со 100 до 6, ребенок начал развиваться и пошел в детский сад.

Уже несколько лет парламентарии, пациенты и медицинские эксперты спорят, нужны ли украинцам препараты на основе медицинского каннабиса. В июне Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Решение — за депутатами. Почему медики и профильные эксперты полагают, что документ необходимо утвердить?

Где используются лекарства на основе медицинского каннабиса?

Медицинский каннабис — сырье из обычной конопли, способной влиять на нервную систему человека. И это лекарство, которое помогает пациентам с некоторыми формами эпилепсии, онкобольным, людям с посттравматическим стрессовым расстройством. Такие препараты разрешены более чем в 50 странах мира, среди которых США, ЕС, Канада и Израиль, отмечает врач-анестезиолог и научный советник компании «Фармак» Виталий Усенко. «Они выпускаются в разных формах — и это могут быть не только таблетки, но и капсулы, растворы, спреи для полости рта и свечи», — говорит он. Пациенты в нашей стране доступа к этому лекарству не имеют из-за общественного опасения, что это приведет к росту количества наркозависимых.

«Мы должны понимать, что 80% попыток противостоять легализации медицинского каннабиса — это популизм и советский рудимент, когда люди считают, что каннабис — это наркотик, даже не понимая, что такое наркотическое или психотропное вещество», — отмечает народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Врач-онколог Областного клинического онкологического центра Кировоградского областного совета Андрей Гардашников говорит, что в странах ЕС лекарства на основе медицинского каннабиса назначают пациентам, чтобы облегчить боль, повысить аппетит и для борьбы с тошнотой. Эти препараты — не панацея от всех болезней. «У врача должны быть все инструменты, которые могут помочь пациенту», — напоминает он.

По данным Минздрава, после начала вооруженной агрессии количество пациентов, которым необходимы препараты на основе каннабиса, выросло в несколько раз, и составляет уже 5−7 млн человек. «После победы еще больше граждан Украины могут нуждаться в помощи и медицинском каннабисе в комбинации с другими элементами терапии», — отмечает Михаил Радуцкий. Ведь будет увеличиваться количество людей с разными психологическими, психиатрическими проблемами, и их нужно будет решать.

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко говорит, что две трети военнослужащих будут иметь посттравматический синдром. И приводит статистику в США, где ежегодно 17 ветеранов полагаются на себя руки, а значительно большее количество делает попытки уйти из жизни.

После войны во Вьетнаме, которую вели США, потерь от самоубийств среди ветеранов было больше, чем на поле боя. Данные исследований свидетельствуют, что медпрепараты на основе каннабиса позволяют снизить тревожность, возбудимость, депрессию, панические атаки, перепады настроения", — говорит он. Пациенты получат шанс вылечиться и вернуться к обычной жизни.

От посттравматического синдрома больше страдают женщины, а их в рядах Вооруженных Сил Украины 30%, напоминает доцент кафедры военной фармации Украинской военно-медицинской академии Илларион Ярошенко. Он добавляет, что у Украины уже есть собственная статистика потерь среди ветеранов 2014—2019 годов. «Это более трех тысяч самоубийств. Какое количество будет сейчас?», — говорит эксперт.

Что предлагают законодатели

В июне Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 7457. Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида отмечает, что в Украине есть опыт контроля за оборотом препаратов, содержащих наркотические вещества. Все они продаются исключительно по рецепту, и такой подход может распространяться и на лекарства на основе медицинского каннабиса.

«С 1 ноября мы вводим отпуск определенных видов препаратов по электронному рецепту, что позволит увидеть в электронной системе любое отклонение или манипуляции», — сказал Комарида. Поэтому в случае принятия закона о медицинском каннабисе, лекарства из него тоже будут отпускаться по е-рецепту. Дополнительно будет создан реестр препаратов на основе каннабиса, которые можно завозить на территорию Украины. То есть вероятность, что они попадут в руки украинцев, не нуждающихся в лечении, минимальна.

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