Для восстановления и развития медицинской отрасли Украине нужна будет поддержка со стороны международных партнеров, профессионального медицинского сообщества, а также бизнеса — влиятельных объединений представителей деловых кругов, внутренних и международных инвесторов. Широкомасштабное вторжение россии привело к разрушению медицинской инфраструктуры и резкому увеличению нагрузки на нее. И эти вызовы будут оставаться с нами даже тогда, когда дойдет дело до послевоенного восстановления. Именно поэтому сейчас на повестке дня check up медицинской реформы и коррекция ее логики с учетом вызовов военного времени.

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Об этом и прочем говорили на прошлой неделе на очень мощном мероприятии, которое совместно организовали Ассоциация частных медицинских учреждений Украины с Американской торговой палатой — круглом столе «Частная медицина в реформе здравоохранения и послевоенном восстановлении Украины». Высокий уровень представительства — народные депутаты, представители правительства и Совета национальной безопасности Украины — наглядно свидетельствует, что власть искренне заинтересована в поиске новых моделей и инструментов реформирования системы здравоохранения. Кроме того, международных партнеров Украины здесь представляли Всемирная организация здравоохранения и агентство USAID, которое много лет помогает стране внедрять реформы. И, конечно, к дискуссии приобщились руководители ведущих отечественных медучреждений.

Как отметили участники мероприятия, это был беспрецедентно откровенный и результативный диалог государства и медицинского бизнеса. Обсуждали разные законодательные и регуляторные изменения, в том числе перспективные формы государственно-частного партнерства, добровольное медицинское страхование, механизм сооплаты/доплаты как способ расширить доступ пациентов к качественным медицинским услугам и прочее.

Дискуссия была горячей, но главное — четыре года интенсивной трансформации отечественной медицины дали свои результаты, однако сейчас вектор изменений требует новых актуальных подходов. Украинская медицина имеет огромный потенциал, нужно лишь устранить неравность, которая ныне существует между государственными и частными учреждениями. Украинские медучреждения и медицинские работники обоих секторов отрасли дают отпор российским агрессорам с первого дня полномасштабного вторжения. И все они без исключения будут работать на экономику страны после Победы. Поэтому одной из главных задач медицинской реформы сегодня является обеспечение единой системы государственного регулирования в системе здравоохранения. Если «деньги идут за пациентом», именно пациент должен определять, кому заплатить эти деньги за медицинское обслуживание, пользуясь своим правом на государственные медицинские гарантии.

Не говоря уже об инвестициях в украинскую медицину. «Донорских» денег и средств изможденного войной бюджета не хватит на то, чтобы медпомощь оставалась хотя бы на текущем уровне. Частные инвестиции актуальны, как никогда ранее. И как никогда актуально преодолеть сопротивление системы, которая питается из непрозрачного распределения государственных средств и благодаря теневым платежам. Потому что гипердиагностика (навязывание нецелесообразно дорогих или сомнительных медикаментов или медицинских манипуляций) и добровольно-принудительные «теневые платежи» — это незаметная для большинства украинцев реальная стоимость условно бесплатной медицины, выстроенной поколениями политиков-популистов.

Выступления участников круглого стола свидетельствуют о готовности к изменениям. И именно поэтому министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал медицинский бизнес, общественность и международных доноров к сотрудничеству и предложил встречаться ежемесячно. А председатель профильного комитета Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий предложил начать пилотный проект, благодаря которому украинцы смогут использовать свой пакет медицинских гарантий в тех медучреждениях, которым они доверяют.

Следовательно, главным итогом мероприятия является то, что оно, в сущности, превратилось в постоянно действующую платформу профессионального общения, специальную рабочую группу, где открыто обсуждаются сложнейшие вопросы. И где есть уникальная возможность предлагать новые идеи, а потом принимать непосредственное участие в их внедрении и совершенствовании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины

На повестке дня сегодня и во время послевоенного восстановления — вопрос инвестиций в сферу здравоохранения. Мы рассчитываем на донорские средства, на государственный бюджет. Но мы заинтересованы, чтобы в украинскую систему здравоохранения пришли частные инвестиции. Вместе с тем мы понимаем и проблемы инвестирования. Все, с кем мы вели диалог, отмечают: есть расчеты бизнеса, но тарифы, которые дает государство благодаря программе медицинских гарантий, весьма низкие, чтобы украинский или иностранный бизнес работали по программе медицинских гарантий.

Елена Ещенко, генеральный директор медицинского центра «Smart Medical Center»

От лица Ассоциации частных медицинских учреждений Украины хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем реформу системы здравоохранения, а именно: поддерживаем обеспечение высокого качества предоставления медицинской помощи для украинцев, внедрение передовых мировых протоколов и стандартов лечения, телемедицину и другие технологические инновации; поддерживаем электронную систему здравоохранения — без лишних бюрократических процедур. Мы также выступаем за то, чтобы каждый из украинцев имел выбор — где им получать медпомощь, подчеркивая необходимость соблюдения задекларированного в программе медицинских гарантий подхода «деньги идут за пациентом».

Ольга Гаврилишин, менеджер по вопросам стратегического развития (здравоохранение) Американской торговой палаты в Украине

В рамках Палаты функционирует Комитет поставщиков медицинских услуг. Его основным приоритетом является широкое внедрение в Украине добровольного медицинского страхования, которое будет стимулировать людей жить, работать и инвестировать в Украине. Это один из 10 ключевых приоритетов для экономического восстановления Украины после войны, разработанных экспертами Палаты. Для реализации этого мы продолжаем сотрудничество с нашими партнерами, в частности с американской Международной финансовой корпорацией развития. Она инвестирует в проекты частного сектора в развивающихся странах, в том числе в сфере здравоохранения, где мы уже имеем успешные примеры сотрудничества.

Михаил Радуцкий, председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования

Мы уже внесли изменения в законодательство: у нас был один из немногих видов добровольного страхования, не только медицинского, который почему-то работодатель или человек должны были платить с прибыли, и это нельзя было отнести к расходам. Это будет поощрять предприятия, бизнес.

И уже сегодня сооплату нужно рассматривать как пилотный проект: и министр, я думаю, и правительство поддержат. Но нужно найти механизм, который обеспечит каждому человеку в этой стране одинаковый доступ к качественным медицинским услугам. И если человек по пакету медицинских гарантий ждет, например, 5 месяцев в очереди на исследование МРТ, то почему эта услуга не может быть предоставлена с доплатой в ночное время в частной больнице? Это если брать опыт других стран. Пилотный проект по внедрению сооплаты в конкретном городе мог бы стать первым шагом. Надо делать такой «пилот», а затем подводить итоги, оценивать эффективность и двигаться дальше.

Валерий Зукин, генеральный директор многопрофильного медицинского центра «Лелека»

Приведу пример относительно равных условий для государственных и частных учреждений. Ко мне обратилась медицинская сестра, которая выехала из Херсона и у которой разрушен дом. И ко мне одновременно пришли из банка и говорят, что для медицинских работников есть льготные ипотечные кредиты. Но выяснилось, что льготная ипотека только для медицинских работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

Кто-то объяснит, почему медсестра из Херсона, которая работает в центре «Лелека», не имеет права на ипотеку? В феврале — марте 2022 года у нас никто не спрашивал — частный «Лелека» или государственный. Наш центр из родильного превратился в госпиталь и был разрушен. В районе Буча, Ирпень, Гостомель, Горенка мы были единым работающим медицинским учреждением. Мне позвонил по телефону «государственный» врач и сказал: «Мы все закрылись. Единственное, чем могу тебе помочь — дать ключи от морга, если будет необходимость». Я взял ключи от морга — была необходимость. И таких примеров множество, когда пострадали или были уничтожены без разбора и государственные, и частные медучреждения.

Виктория Романюк, вице-президент ОО «Афина. Женщины против рака»

Мы видим, что в 2022 году ухудшилась ситуация с получением пациентами бесплатных услуг. Довольно часто наши пациенты обращаются в частные клиники, получают за деньги медицинские услуги, особенно когда нужно альтернативное мнение медика или невозможно получить услугу в государственной клинике — такое тоже случается. Наша организация борется за равные права пациентов, я общаюсь со многими руководителями учреждений государственного и частного секторов, хорошо знаю проблемы. Должен быть равный доступ не только пациентов к услугам, но и, конечно, свободный выбор медицинских учреждений — поставщиков медицинских услуг.

Ирина Кондратова, руководитель Харьковского регионального перинатального центра в составе КНП ХОС «Областная клиническая больница», доцент кафедры педиатрии и неонатологии ХНМУ

Мы имеем кучу проблем с Программой государственных медицинских гарантий. Еще в 2021 году рассчитали свою точку безубыточности — сколько нужно принять родов в месяц, сколько будет преждевременно родившихся детей, сколько будет детей весом до 1500 г. Сегодня тариф НСЗУ за такого ребенка 170 тыс. грн. Круто? Но если мы предоставляем помощь согласно протоколу, то 50−60% этих детей получают в первые 12 часов жизни сурфактант, три флакона, его цена — 70 тыс. грн. И 60% этих детей лечатся 4−6 месяцев. ВОЗ еще 20 лет тому определила: если учреждение принимает меньше 500 родов в год — это опасно для матери и ребенка. Украина когда-то приняла «политическое решение» и позволила от 150 родов. А сейчас с началом войны люди выехали из Харькова — и там, где было 100 родов в год, стало 100 родов в месяц. На мой взгляд, с количеством населения и количеством родов в Украине нам в идеале нужно, чтобы зашли частные родовые центры и честно играли, обеспечивая качественный контроль беременности и нормальные роды.

Александр Квиташвили, министр здравоохранения Украины в 2014—2016 годах

Все хорошо знают, какие у нас неформальные платежи в государственной и коммунальной медицине. Нужно просто их легализировать, вывести из тени. Я не нашел аналогов в мире, где выборный орган власти владеет больницей — это нонсенс. А в Украине областной совет — собственник областной больницы! В сегодняшней ситуации развитие частной медицины невозможно. Конкуренция не может существовать в непонятной структуре собственности медицинских учреждений. Это главная проблема — непонятная система финансирования, как ее не называй. Денег на медицину у государства нет, но в тени — мимо государства — проходят платежи на миллиарды, существует этот «неформальный» сектор, который обкрадывает и государство, и пациента.

Анна Пуртова, член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, председатель подкомитета по вопросам государственных инвестиционных проектов

Мы должны говорить не о реформе в медицине, а что сделать, чтобы улучшить жизнь украинцев — чтобы они дольше жили более здоровыми. Теневые оплаты, я считаю, также очень острый вопрос. Их масштаб нужно определить. Мы будем создавать конкурентную среду — это важно, мы на этом настаиваем.

Павел Ковтонюк, соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), заместитель министра здравоохранения в 2016—2019 годах

Частному сектору надо сделать две вещи. Во-первых, хоть немного постараться думать, как государство. Во-вторых, исходя из этого, попробовать сформулировать бизнес-предложение. Что мы конкретно предлагаем государству? Мы можем сказать государству: «Давай ты создашь нормальную сеть конкурентных учреждений. Они будут полностью в равных условиях с нами. И мы зайдем в эту сеть, и там будут нормальные тарифы. Потому что эта сеть будет раза в четыре меньше, чем сегодня. За счет этого мы сможем поднять тарифы. Но мы включаемся полностью в игру и будем готовы покрывать крупные затраты и привлекать значительные слои населения. Не только в больших городах, а пойдем и в меньшие — там станет доступна качественная медицина».