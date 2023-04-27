«Наши аптеки — гарант качества лекарств», — как сеть аптек «Подорожник» контролирует качество препаратов 27 апреля, 11:00 Позиция Коммерческий директор сети аптек «Подорожник» Андрей Паниматченко

Качественные лекарства — залог эффективной борьбы с болезнями. Важно быть уверенными в препаратах, когда речь идет о здоровье, которое не купишь ни за какие деньги. Коммерческий директор крупнейшей сети аптек «Подорожник» Андрей Паниматченко отвечает за ассортимент аптек компании. Он рассказал, почему в Подорожнике только качественные товары и препараты, как их контролируют и что делать человеку, когда есть сомнения.

Сеть аптек «Подорожник» — самая большая по количеству аптек. Насколько широким является ваш ассортимент?

У нас более 1500 аптек и это не просто так. С каждой новой аптекой увеличивается ассортимент. Сейчас он насчитывает более 20 000 товаров и неустанно пополняется новыми согласно спросу людей. Наша цель — это доступ всех украинцев к широкому выбору качественных лекарств и надежная фармопека. Для нас важна и поддержка украинских производителей препаратов. Ведь это усиление экономики, рабочие места и инвестиции. Поэтому среди нашего ассортимента большинство производителей являются украинскими. Сразу хочу развеять все мифы об эффективности и качестве наших препаратов. Лекарства украинских производителей ничем не уступают иностранным.

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Расскажите о выборе товаров в аптеках «Подорожник» для поддержания здоровья в целом?

Наши аптеки — место, где кроме необходимых лекарств, есть все для профилактики и ухода за собой. Ведь здоровье человека — это комплексный подход и мы заботимся, чтобы его предоставлять полноценно и качественно. С каждой поставкой средств мы добавляем новые единицы, которые решают более широкий спектр проблем. В частности, у нас есть косметика, лечебные шампуни, которые помогают справиться с перхотью или жирностью волос и прочее. Особое внимание хочу обратить на витамины и пищевые добавки для профилактики недугов в будущем. Мы заботимся о большом выборе таких средств и обеспечиваем его, чтобы закрыть индивидуальную потребность каждого. Ведь где аптека, там жизнь — здоровая и сознательная.

Фото: Среди широкого ассортимента товаров в аптеках «Подорожник» каждый выбирает все, что необходимо для здоровья, красоты и ухода.

Еще вчера мы искали товары по всей Украине, сегодня мы делаем это и за ее пределами. Ведь в нашем ассортименте представлены торговые марки из Польши, Испании, Франции, Литвы, Болгарии, Индии, Кореи. Большинство из них имеют особые свойства или уникальные формы выпуска, что улучшает выбор для наших клиентов.

Какие этапы проверки на качество проходят препараты, прежде чем попасть в ваши аптеки?

У нас ответственный подход к качеству лекарств и всех товаров, которые предлагаем. Никакая халатность здесь недопустима, потому что имеем дело с самым ценным — здоровьем людей. Прежде чем выложить лекарства на полки, мы получаем доказательства качества — это их проверка у производителя и поставщика, подтвержденная сертификатами качества и соответствия. Тогда есть наш собственный входной контроль в соответствии с лицензионными условиями. Мы тщательно проверяем каждую упаковку медсредства, которая поступает в аптеку. Сервис в «Подорожнике» — это исключительно о качестве, поэтому наши покупатели могут не волноваться за это, ведь мы заботимся о них. Когда человек идет за лекарствами в аптеку «Подорожник», то это означает, что он у нас их получает, как у гаранта качества.

Как аптеки «Подорожник» обеспечивают условия хранения лекарств?

Здесь стоит начать еще с транспортировки. Наши поставщики — проверенные и крупнейшие в Украине. Лекарства для нас они везут сразу от производителя и гарантируют качественную доставку. Мы также развозим лекарства, соблюдая четкие требования инструкций. А наши фармацевты постоянно осуществляют фармнадзор. Они следят за сроком годности и соблюдают все необходимые условия хранения, которые мы создаем в аптеках.

Фото: Фармацевтка сети аптек «Подорожник» проверяет нормы качества поступившего в аптеку препарата.

Что делать человеку, когда он по разным причинам усомнился в качестве лекарств?

Если это лекарство из аптеки, то такого подозрения возникнуть не должно. Наши фармацевты готовы все выслушать и объяснить человеку. Ведь сеть аптек «Подорожник» максимально открыта в отношении информации о товарах, которые предлагаем, и их применении. Если этого недостаточно, то доказательством являются соответствующие документы. Сертификат качества от производителя есть в электронном доступе в аптеке и при необходимости фармацевт имеет возможность показать его.

Как действовать, когда в аптеке предлагают препараты, упаковка которых не удовлетворительна на вид?

В такой ситуации главное — проверить первичную упаковку. Она должна быть целостной и это прописано в лицензионных условиях. Внешняя же упаковка может повредиться при транспортировке. На качество лекарств это не влияет. У нашего поставщика, как и у нас, отличная логистика, но даже несмотря на это, повреждения случаются. Если человек не доволен такой упаковкой, то имеет право не покупать, а фармацевт может предложить ее заменить на другую. В наших аптеках мы можем качественно удовлетворить потребность каждого.

Крупнейшая сеть аптек «Подорожник» работает с проверенными и надежными поставщиками и производителями лекарств на рынке. Все ради того, чтобы у каждого украинца был доступ к сертифицированным и проверенным препаратам и всему широкому и качественному ассортименту аптек.

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