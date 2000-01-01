21 июня мир отмечает Международный день йоги. Эта системнаяпрактика делает не только тело, но и психику человека болеесбалансированными, выносливыми и гибкими. Йога — один из самых действенных способов снять стресс и тревогу, ведь она помогает снять напряжение как в теле, так и в сознании. Во время выполнения упражнений очень важно внимание к дыханию — оно должно быть спокойным, глубоким и осознанным. Даже несколько простых асан способны замедлить пульс, успокоить, снять мышечное напряжение, нормализовать кровообращение, добавить энергии, улучшить настроение и улучшить качество сна.