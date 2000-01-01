Идеальная расслабляющая асана для отдыха, в частности между выполнением других упражнений.
Помогает облегчить боль в спине и бедрах благодаря мягкому растяжению соответствующих мышц.
На выдохе станьте на колени, а затем сядьте на пятки.
Вдохнув глубоко поднимите руки над головой, а затем на выдохе опустите их перед собой, наклоняя все тело.
Грудь касается ног, а лоб ложится на пол. Почувствуйте, как расслабляется тело.
В случае дискомфортных ощущений попробуйте положить ладони под лоб.
Асана помогает раскрыть грудную клетку, открыть пространство для глубокого дыхания и вентиляции легких, улучшить осанку.
Лягте на спину, руки положите под спину, ладонями под ягодицы.
На вдохе, опираясь на локти, выгните спину так, чтобы голова касалась пола только теменем.
Дышите глубоко. Если выгибаться сложно, можно подложить что-то под место изгиба.
Завершая упражнение сначала аккуратно положите голову на пол, а уже потом освобождайте руки.
Асана помогает растянуть мышцы позвоночника, бедер и верхней части спины, улучшает кровообращение.
Прилив крови к мозгу способствует расслаблению нервной системы.
Станьте на четвереньки, держа ладони, колени и стопы на ширине плеч.
Растопырьте пальцы на ладонях, немного прогнитесь в пояснице.
На выдохе, выпрямляя руки и ноги, поднимитесь ягодицами вверх и немного отведите назад.
Сохраняйте прогиб в пояснице.
Держите руки, шею, спину и голову на одной линии.
По возможности поставьте пятки на пол.
Поза позволяет снять напряжение с мышц спины и тонизировать весь организм. Выполняется стоя.
Стопы вместе, колени и живот подтянуты, мышцы бедер — в тонусе, плечи отведены назад и вниз.
Руки вытянуты вдоль тела, подбородок подтянут к себе. Все тело тянется вверх к макушке головы.
Глубоко и спокойно дышите, держа положение.
Это упражнение состоит из чередования двух поз — позы кота и позы коровы.
Массируя внутренние органы, упражнение снимает внутреннее напряжение, успокаивает тело и мысли, оживляет кровообращение, растягивает позвоночник и улучшает осанку.
Станьте на четвереньки, следите чтобы кисти рук находились под плечами, ягодицы прямо над коленями, локти оставались прямыми.
Из этого положения прогнитесь в пояснице, поднимая вверх таз и лицо, сводя лопатки вместе.
Задержитесь ненадолго в позе кота.
На выдохе округляйте спину, подтягивая таз и лицо вниз, подбородок — к груди, сводя плечи впереди.
Задержитесь в позе коровы. Чередуйте несколько раз.
Станьте ровно, ноги на ширине таза или вместе.
Медленно наклоняйтесь вперед, стараясь грудью коснуться коленей.
Шея и голова остаются расслабленным.
Чувствуйте, как растягиваются ноги и таз, но при этом опирайтесь на всю поверхность стопы.
На вдохе делайте активное усилие, на выдохе — расслабляйтесь, постепенно продвигаясь все глубже в наклон.
Помогайте себе, захватив руками бедра, голени или лодыжки.
Практика глубокого расслабления, которая выполняется после всех остальных упражнений. Включите специальную музыку или голосовое сопровождение.
Лягте удобно, руки разверните ладонями вверх, ноги разведите на ширину коврика.
Все части тела должны лежать в максимально удобном положении, температура в помещении должна быть комфортная, можно укрыться пледом, подложить валики под колени.
Дышите медленно и глубоко.
Вы можете лежать в Шавасане 5 мин или дольше, направляя внимание на дыхание и наблюдать, как напряжение покидает тело.